Украинские пограничники массово покидают службу – ВВС

10 апреля 2019, 19:41

Причиной увольнения журналисты называют низкую заработную плату.

Госпогранслужба
Госпогранслужба остается без профессионалов из-за низких зарплат / УНИАН

Военнослужащие контрактники массово пишут заявления на увольнение из Госпогранслужбы Украины.

Как говорится в материале ВВС, в январе и феврале из ГПСУ из-за низких зарплат уволилось 405 военных.

Авторы утверждают, что с 1 января у ряда военнослужащих на 30% выросли заработные платы, однако пограничников повышение не коснулось.

Отмечается, что на 30% выросли зарплаты в ВСУ, Нацполиции, Нацгвардии и спасательной службе. В Госпогранслужбе выплаты остались прежними или же выросли незначительно. Бюджет свидетельствует, что на зарплаты сотрудникам выделили на 23% больше средств, нежели в прошлом году. Пограничники же говорят, что такого роста не почувствовали.

Читайте такжеВ Госпогранслужбе рассказали о темпах реализации проекта обустройства границыОказалось, что ведомство решило направить эти деньги на увеличение минимальной зарплаты до 9500 грн. Таким образом, зарплата новичка и военного с опытом, проработавшего несколько лет, практически уравнялась.

"Например, размер денежного обеспечения рядового без выслуги лет с февраля 2019 г. соответствует размеру денежного обеспечения сержанта с выслугой пять лет и составляет 9500 гривен, на границе — 10 000 гривен", — объясняют в пограничной службе.

По данным ведомства, в 2015 уволилось 1300 контрактников, примерно столько же в 2016 году. А уже в 2017 и в 2018 это количество увеличилось вдвое — 2912 и 2557 военных.

В Госпогранслужбе массовое увольнение служащих отрицают. Однако призыв срочников для службы на границе вырос с 2,7 тыс до 4 тыс.

Один из служащих поделился с журналистами опасением, что в скором времени границу будут охранять только срочники.

"Это порождает новые риски, ведь это полный непрофессионализм и отсутствие опыта на службе. Украинские границы станут открытыми", - отметил пограничник, который не захотел раскрывать свое имя.

Напомним, уровень заработных плат руководителей тридцати крупнейших госкомпании Украины стал достоянием общественности.

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ВВС ГПСУ Госпогранслужа
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