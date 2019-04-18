Зеленский рассказал, нужен ли Донбассу особый статус

18 апреля 2019, 09:57

Кроме того, Владимир Зеленский высказал свою позицию по поводу возможной амнистии боевикам "Л/ДНР"

Зеленский
Владимир Зеленский / Reuters

Шоумен и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, лидирующий в соцопросах перед вторым туром выборов, считает, что временно оккупированным боевиками и россиянами районам Донбасса не стоит предоставлять никакого особого статуса.

Соответствующее мнение он озвучил в интервью порталу РБК-Украина. Как полагает Зеленский, должно быть исключено принятие Радой закона, гарантировавшего амнистию для террористов из группировок "Л/ДНР".

"Я считаю, что это вообще наша большая история, и нам придется долго выходить из этой криминальной ситуации. Вот здесь, может быть, нам поможет именно информационная война. Я очень надеюсь информационно вернуть этих людей в состояние, что они нужны Украине так же, как Украина нужна им, и что они такие же украинцы. Но нужно будет сделать очень много гуманитарных шагов. Много всего", - высказался он. 

Читайте такжеЗеленский озвучил условия переговоров с Россией по ДонбассуЗеленский утверждает, что жителей временно оккупированных районов Донбасса и остальную Украины давно разделила информационная стена.

"То, что наши политики говорят: построить стену и так далее. Ее выстроили, но не из кирпичей. Ее выстроили еще хуже. Стены вроде как нет, но она информационно страшная. Эти люди на тех территориях, которые не получают пенсии… И то, что мы с ними не говорим - это самое страшное", - подчеркнул он.

Напомним, ранее Владимир Зеленский неоднократно высказывался о том, как планирует утихомиривать войну на Донбассе, а также озвучил план возвращения аннексированного Россией Крыма в Украину.

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боевики террорист Владимир Зеленский война на Донбассе ЛДНР
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