Без "прокладок" и коррупции: в СНБО рассказали, что создадут вместо Укроборонпрома

В Украине собрались реформировать Укроборонпром

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос рассказал, что ждет реформированный ГК Укроборонпром.

По его словам, вместо госконцерна будет создан другой орган с расширенными полномочиями.

Кривонос подчеркнул, что принятие законопроекта о реформировании Укроборонпрома, предусматривающего лишение госконцерна несвойственных ему функций государственного управления, будет способствовать уменьшению коррупционных рисков в сфере ОПК.

Он также напомнил, что Укроборонпром был создан по инициативе экс-президента Виктора Януковича "для простого контроля за всеми финансовыми потоками, которые шли через предприятия ОПК".

Целью внесенного на рассмотрение парламента законопроекта является "уничтожение старой системы управления в Укроборонпроме в то же время сами предприятия, которые способны эффективно и прозрачно работать, - останутся, отметил Кривонос в эфире 5 канала.

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Он добавил, что будет создан отдельный государственный орган с расширенными полномочиями, которому будут подчинены предприятия-участники концерна, при этом законопроект предусматривает также повышение уровня прозрачности государственного оборонного заказа.

"Согласно новому законопроекту, будет ликвидировано очень большое количество существующих фирм "прокладок", - резюмировал заместитель секретаря СНБО.

Напомним, журналисты проекта Наші гроші опубликовали результаты своего расследования о хищениях в украинской оборонной сфере на сумму более 250 млн гривен, в котором якобы было замешано окружение президента Петра Порошенко - близкие друзья и бизнес-партнеры, в том числе Олег Гладковский с сыном Игорем.

Из-за вспыхнувшего скандала глава государства 4 марта уволил Гладковского-старшего с должности первого замсекретаря СНБО. Позднее Порошенко заявил о том, что по факту хищений в Укроборонпроме было открыто около десятка уголовных дел.