Поливальный понедельник: от мокрого мэра до флешмоба – как отметили разные города Украины

Поливаний понеділок – как отмечают в Украине / Львовский горсовет

Поливаний понеділок – Поливальный понедельник, если по-русски – отмечается в Украине на следующий день после Пасхи, то есть 29 апреля. В некоторых регионах его еще называют Волочинский понедельник.

По традиции, в этот день парни поливают девушек водой (считается, что в этот день она приобретает целебные свойства), чтобы те потом весь год были здоровыми и красоты у них прибавилось. От поливания зависит, по примете, и судьба девушки в этом году: не облили водой – не выйдет замуж.

Читайте такжеПридется греться кострами: синоптик предупредила о холодах и грозах, кому повезло с погодой на майскиеПричем в некоторых областях Украины, на Буковине (где праздник называется улыванка), к примеру, обливают водой не один день, а три подряд: сначала парни девиц, потом наоборот, а в среду –уже все подряд друг дружку.

В соцсетях уже появились интересные фото и видео, как отмечают Поливаний понеділок разные города Украины. Причем украинцев не испугала даже холодная погода.

Поливаний понеділок во Львове

Здесь к поливанию присоединился даже мэр города Андрей Садовый.

Поливаний понеділок в Ивано-Франковске

Франковчане отмечают этот праздник пятый год подряд.

Поливаний понеділок в Житомире

Здесь в честь праздника устроили целый танцевально-водный флешмоб и водный баттл.

Поливаний понеділок в Черновицкой области