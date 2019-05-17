В Украине запускают 5G: что известно о новом стандарте связи

В Украине запускают систему мобильной связи пятого поколения / gizchina.com

В Украине официально объявлено о запуске системы подвижной (мобильной) связи пятого поколения (5G).

Соответствующий указ о об обеспечении условий для внедрения 5G подписал президент Петр Порошенко.

Главные параметры 5G

Новый стандарт 5G должен обеспечить следующие характеристики:

- пиковая скорость загрузки данных на одну базовую станцию до 20Гб/с

- скорость загрузки данных до 100 Мб/c и выгрузки до 50 Мб/c для одного абонента

- возможность абонентскому устройству двигаться со скоростью до 500 км/ч между базовыми станциями (например, в скоростном поезде)

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- задержки до 4 мс при благоприятных условиях, и до 1 мс для специализированных соединений

- улучшенная эффективность использования радиочастотного спектра

- передача данных со скоростью 1 Гб/c в то же время для многих пользователей на одном этаже здания

- возможность работы до 1 млн устройств на 1 км

Когда в Украине заработает 5G

Порошенко подчеркнул, что стандарт 5G дает новые возможности для людей, новые возможности для IТ-сектора, для правительства, новые поступления в государственный бюджет, новые инвестиции в Украину.

"Украина уже точно не отстает. И это главное изменение, которое произошло за пять лет. Украина - среди лидеров, и мы должны сделать все, чтобы в 2020 году стандарт 5G в Украине работал", - подчеркнул он.

Читайте такжеВпервые в Украине операторы мобильной связи запустили 4G"Сегодня во Всемирный день радиосвязи, определенный ООН, мы имеем еще одно историческое событие, понимая, что связь уже пятого поколения заработает в большинстве стран ЕС. Уже сейчас она работает и в США, и в Китае, мы не собираемся отставать", - заявил Порошенко во время церемонии подписания документа.

"Сегодня я хочу подписать указ президента, которым четко определить график, который позволит нам запустить связь пятого поколения в 2020 году. Это план освобождения частот, это и скоординированная с правительством работа, это и необходимые законодательные инициативы Верховной Рады. А главное - это возможность получения абсолютно новых услуг связи для людей", - добавил он.

Напомним, ранее в Украине приняли решение об улучшении работы 4G.