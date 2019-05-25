США передали Украине новые комплексы контрбатарейной борьбы

Украина получила от США еще два контрбатарейных радара класса AN/TPQ-36О.

Как сообщается на странице Кабмина в Facebook, станции предназначаются для обнаружения и определения координат огневых позиций минометов, артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня противника.

Начиная с 2014 года американская сторона передала украинским военным 13 таких радаров.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2020 году Вашингтон рекордно увеличит военную помощь Украине.