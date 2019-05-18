Посол рассказал о планах рекордной военной помощи США Украине в 2020 году

18 мая 2019, 15:57

Украина может рассчитывать на военно-техническую помощь, в том числе, на летальное оружие.

США, Украина
Украина может рассчитывать на предоставление летального оружия / 112.ua

В 2020 году Вашингтон увеличит военную помощь Украине, заявил посол Украины в США Валерий Чалый.

"Сейчас рассматриваются вопросы (и уже прошла стадия утверждения в профильном комитете в конгрессе) об увеличении помощи Украине в следующем году по линии как Пентагона, так и Государственного департамента", — подчеркнул дипломат.

По его словам, Украина может рассчитывать на военно-техническую помощь, в том числе, предоставление летального оружия, передает Укринформ.

"Общее планирование объёма этих средств ожидается больше, чем в текущем году, — более $700 млн. Это огромная поддержка. Если взять другие страны европейского региона, то мы имеем наибольшую поддержку Соединённых Штатов", — добавил Чалый.

Напомним, в обнародованном отчете спецпрокурора Роберта Мюллера отмечалось, что накануне президентских выборов в США в 2016 году из официальной программы Республиканской партии исключили фразу о "предоставлении Украине летального оружия".

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США летальное оружие Валерий Чалый Украина
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