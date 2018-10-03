Генштаб ВСУ опроверг информацию о поставке в Украину огромной партии летального оружия из США

Информация о поставках оружия из США - очередная ложь российского агитпропа / Фото: Facebook/Генштаб ВСУ

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что распространяемая рядом СМИ информация о крупной поставке американского летального оружия в Украину на самом деле является очередной бредовой выдумкой российских пропагандистов.

"Эта информация не соответствует действительности, а является очередной ложью российского агитпропа", - сказал агентству "Интерфакс-Украина" в среду начальник управления по связям с общественностью Генштаба ВСУ Богдан Сеник.

Читайте такжеВ США рассказали о новом вооружении для УкраиныТак он прокомментировал распространяемые в России сообщения о якобы поставках американского вооружения и боеприпасов Украине.

Ранее СМИ сообщили , что США якобы поставили Украине крупную партию летального оружия и боеприпасов, в том числе ракеты. Получателем оружия якобы является "военная часть А-4150, которая дислоцирована в Украине, Львовской области (Яворовский район, населенный пункт Старичи)".