СМИ сообщили о поставке в Украину десятков тысяч ракет из США

3 октября 2018, 13:45

Получателем оружия якобы является "военная часть А-4150".

Под Киевом испытали дефицитные боеприпасы
СНБОУ

США поставили Украине крупную партию летального оружия и боеприпасов, в том числе ракеты.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

По данным собеседника агентства, поставка осуществлена "30 августа через пограничный пункт пропуска "Краковец".

"В Украину ввезены около 3,5 тыс. единиц стрелкового оружия, более 3,1 тыс. мин, около 2 млн боевых патронов, около 34 тыс. детонирующих устройств, 52 тыс. ракет и 5 млн 380 тыс. холостых патронов", - сообщил источник.

Получателем оружия якобы является "военная часть А-4150, которая дислоцирована в Украине, Львовской области (Яворовский район, населенный пункт Старичи)".

Отправитель - "военная база в США, которая расположена в штате Нью-Йорк, в городе Сиракузы, по адресу Томпсон-Роуд, 6900".

Президент Петр Порошенко наградил именным огнестрельным оружием советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона.

"Отличие президента "Именное огнестрельное оружие" - это пистолет "Форт-12" калибра 9 мм с боевым комплектом из 16 патронов. Болтон награжден "за весомый личный вклад в укрепление украинско-американского межгосударственного сотрудничества", - сообщили СМИ со ссылкой на соответствующий указ президента.

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Украина США
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