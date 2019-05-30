Крушение Ми-8 под Ровно: найдены тела погибших, обнародованы их фотографии

30 мая 2019, 17:37

Вертолет летел после капитального ремонта.

Вертолет Ми-8 разбился в ночь на 30 мая / ГБР

Найдены тела всех военных, которые погибли 29 мая в 23.27 во время падения вертолета Ми-8 возле села Сестрятин в Радивиловском районе Ровненской области, заявил заместитель командира 16-й отдельной авиабригады Михаил Шур.

"Машина была после капитального ремонта, не могу сказать год (выпуска - ред.) техники", - подчеркнул Шур в эфире телеканала 112, и уточнил, что у всех погибших был большой опыт.

Отметим, что вертолет Ми-8 вылетел из воинской части А2595 (16-я отдельная бригада армейской авиации Командования сухопутных войск, место дислокации — город Броды Львовской области, подчинение — Командование сухопутных войск) и по неизвестной пока причине упал в лесополосе примерно в 3 км от села Сестрятин Ровненской области.

Главным в экипаже был командир 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск полковник Игорь Мазепа:

Трагедия унесла жизнь летчика-штурмана старшего лейтенанта Попенко Владислава Валерьевича:

Оборвалась жизнь авиационного техника-инструктора капитана Романюка Василия Мироновича:

Погиб бортовой авиационный техник старший лейтенант Дацюк Павел Юрьевич:

Напомним, ранее была названа возможная причина крушения вертолета на Ровенщине. Одной из вероятных причин катастрофы, унесшей жизни 4 военных, могла быть техническая неисправность после ремонта.

Главред выяснил, что вертолеты МИ-8 ремонтировало госпредприятие Авиакон, которое входит в состав Укрборонпрома. И качество летательных аппаратов, в которых заменили детали, уже вызывало вопросы у правоохранителей.

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крушение Вертолет Ровно новости Украины
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