Бунт в одесской колонии: учреждение закроют, осужденных раскидают по стране

Колонию №51 в Одессе закроют / Униан

Южная исправительная колония № 51 в Одессе, в которой 27 мая произошел бунт осужденных, будет законсервирована из-за разрушений, причиненных инфраструктуре взбунтовавшимися, заявил руководитель Южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции Александр Малахов.

"Нами действительно поданы на рассмотрение комиссии Министерства юстиции материалы относительно консервации учреждения… Сейчас мы ожидает рассмотрения вопроса в Минюсте", — заявил Малахов.

По его словам, причиной стали разрушения, которые нанесли заключенные. В частности, серьезно повреждены дежурная часть, служебные кабинеты администрации, участок усиленного контроля, банно-прачечный комплекс и другие строения.

Отметим, что сумму ущерба Малахов назвать не смог, передают Факты.

По информации, заключенных из Южной колонии переведут в другие аналогичные учреждения.

Напомним, 27 мая в одесской Южной колонии общего режима №51 произошел бунт, заключенные захватили заложников. СМИ писали, что из колонии сбежали не менее 15 заключенных, но позже часть из них удалось задержать. Потом стало известно, что заложников освободили.

Ранее в Минюсте высмеяли жалобы осужденных одесской исправительной колонии №51 и назвали их вымышленными.

Также ранее в ГБР озвучили настоящую причину бунта осужденных в Одессе. Спровоцировали бунт, по мнению ГБР, зверские условия содержания осужденных и неважное качество продуктов питания.