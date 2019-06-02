Новый удар стихии: Украину накроют грозы, ливни и шквалы

Метеорологическая ситуация остается сложной / УНИАН

В Украине начало рабочей недели будет характеризоваться грозами, ливнями и шквалами, сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, 3 июня грозовые дожди охватят западную часть Украины, Винницкую, Одесскую, Кировоградскую, юг Киевской и Черкасскую области. При этом в Ровенской и Волынской областях существенных осадков не ожидается.

"Завтра вечером локальные грозовые дожди могут распространиться на всю южную часть, большинство Севера", - пишет синоптик в Facebook.

Читайте такжеСиноптик предупредил: летом Украину расплавит 37-градусное пеклоОна предупредила, что метеорологическая ситуация остается сложной, поэтому даже обычный дождь может за считанные минуты перейти в сильный ливень с шквалом.

Температура воздуха в понедельник - + 25 + 30 градусов, на юге и востоке до +33 градусов.

Диденко добавила, что в Киеве 3 июня - сухо и очень тепло, + 27 + 29 градусов.

/ wetterzentrale.de

Напомним, ранее сообщалось о том, что 2 июня погоду в Украине будет определять атмосферный фронт, который принесет дожди, грозы, местами ливни, шквалы и град.