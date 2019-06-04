"Ворюгу судить надо": из Минобороны увольняется "шишка", замешанная в топливном скандале

Игорь Павловский уходит в отставку / УНИАН

4 июня решил уволиться заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Игорь Павловский.

По информации, Павловский подал рапорт для прохождения военно-врачебной комиссии с целью определения степени годности к прохождению военной службы, с последующим принятием решения об увольнении с военной службы, говорится в сообщении Министерства обороны в Facebook.

Рапорт подан во исполнение требований закона Украины "О национальной безопасности Украины", указа президента "О Стратегическом оборонном бюллетене Украины", где определены принципы внедрения демократически-гражданского контроля над Вооруженными силами Украины.

Отметим, что под комментариями к сообщению Министерства обороны об увольнении Павловского некий гражданин возмутился этому факту.

"Этого ворюгу судить надо, а не на ВЛК. Что за бред, проворовался, скандалы, куча претензий - а он слабенький, несчастный на увольнение. Ничего не меняется в этой армии. Новому президенту собрать бы отзывы на генералов, послушать бы специалистов, реальных людей. ПРОСТО ЖУТЬ, а не новость", - отметил Саня Рудиян.

Напомним, что 11 октября 2017 года сообщалось, что были задержаны две "шишки" из Минобороны. Детективы Бюро под процессуальным руководством прокуроров САП провели ряд обысков, в результате которых по подозрению в причастности к преступлению задержали двух человек: заместителя министра обороны Украины (МОУ) и директора Департамента государственных закупок и поставок материальных ресурсов Министерства.

Позже стало известно, что задержанным замминистра обороны оказался генерал-лейтенант Игорь Павловский.

Напомним, ранее журналист Юрий Бутусов прокомментировал его возможное назначение на должность министра обороны.

Также ранее президент Украины Владимир Зеленский назначил нового начальника Генштаба ВСУ вместо Муженко. На его место назначен Руслан Хомчак.

Также Степан Полторак поговорил с Зеленским и сделал важное заявление. Он сказал, что будет возглавлять Министерство обороны Украины до решения Верховной Рады об его отставке.