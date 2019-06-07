Синоптики спрогнозировали, когда в Киеве закончатся дожди

В Киеве 11 июня прекратятся дожди, спрогнозировали синоптики / facebook.com/Orthodox.in.

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в Киеве с пятницы, 7 июня, до понедельника, 10 число, днем и ночью будут дожди, ожидаются грозы.

В столице осадки прекратятся во вторник, 11 июня, говорится на сайте Гидрометцентра.

По данным синоптиков, в Киеве 7-9 июня дневная температура составит +27…+29 градусов.

В Укргидрометцентре отметили, что 10-11 числа будет +28…+30. В столице 11 июня ночью и днем не ожидаются осадки, днем прогнозируется небольшая облачность.

Напомним, завотделом климатических исследований и прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и Национальной академии наук Вазира Мартазинова говорила, что в Украине первая нееделя июня 2019 года будет прохладной, а потом придет жара.