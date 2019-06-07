"Вмешались в природу": по Севастополю ударила стихия, опубликованы фото

В Севастополе затопило улицы и дворы / ВКонтакте/Автопартнер Крым

В захваченном Россией Крыму — в Севастополе — прошел ливень, после которого были затоплены улицы и дворы города, автомобили не ездили, а плавали.

В Сети показали последствия непогоды — на снимках запечатлены потоки воды, в одном из дворов авто почти полностью утонуло, было видно только его крышу.

Пользователь Анатолий Рауш на своей странице в Instagram написал, что Севастополь затопило, поскольку на полуострове вмешались в природу.

"Потому, что в Кировском, Белогорском, Судакском районах тучи разгоняют ракетами, где люди наоборот ждут дождя... Нефиг в природу влазить — прошел бы (дождь — Ред.) везде в меру", — отметил он.

В YouTube также появилось видео, на котором запечатлен затопленный двор в Севастополе.

Напомним, в начале марта в Крыму была непогода — в Ялте (Южный берег Крыма) бушевал ураганный ветер, были повалены деревья, некоторые дома остались без крыш, часть ЮБК лишилась электричества.