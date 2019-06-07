Верховный суд "обломал" скандального экс-разведчика Семочко с восстановлением на посту

Сергей Семочко / скриншот из видео

Верховный суд отказал в рассмотрении иска о незаконном увольнении с должности и восстановлению на ней экс-первому заместителю председателя Службы внешней разведки Украины Сергею Семочко.

Соответствующее постановление опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений, сообщает портал ЗН.

Семочко отказали судьи, поскольку он опоздал со сроком подачи заявления. "Ознакомившись с исковым заявлением суд считает, что его следует оставить без движения", - говорится в выводе Верховного Суда.

Семочко был уволен с должности Петром Порошенко 12 апреля, однако исковое заявление подал только 23 мая.

Напомним, в октябре 2018-го НАБУ по материалам журналистского расследования в отношении Семочко открыло уголовное производство по части 3 стати 368-2 (незаконное обогащение) УК Украины. Команда программы "Наши деньги с Денисом Бигусом" провела расследование и выяснили, что Семочко владеет недвижимостью стоимостью более 200 млн грн, а члены его семьи имеют российское гражданство и бизнес в аннексированном РФ Крыму. В мае Семочко через суд потребовал от нового президента Владимира Зеленского восстановления в должности.