Тука рассказал, как в ВСУ прореагируют на идею Кучмы не отвечать огнем на атаки боевиков

Георгий Тука / Главред

Бойцы ВСУ в зоне военного конфликта на Донбассе будут отвечать на обстрелы террористов группировки "Л/ДНР" даже в случае получения приказа не открывать огонь.

Такое мнение высказал замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, сообщает Обозреватель.

Чиновник прокомментировал недавнее заявление главы делегации Киева в ТКГ в Минске на переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе (и бывшего президента Украины) Леонида Кучмы о том, что украинские бойцы не должны стрелять в ответ на обстрелы боевиков.

Читайте также"Дьявол — в деталях": Тука отреагировал на свежий план по Донбассу"Когда у наших ребят существует опасность для их жизни, а я, например, командир артиллерийской бригады и имею приказ не открывать огонь, а мне по рации постоянно идет доклад моих друзей, что их там сейчас уничтожают. Извините, я что нелюдь, что я буду соблюдать эти приказы, чтобы моих братьев уничтожили? Я конечно буду палить, чтобы прекратить убийство моих друзей", – подытожил он.

Напомним, ранее Леонид Кучма на переговорах в Минске заявил, что новые договоренности о "режиме тишины" на Донбассе должны содержать норму "не стрелять в ответ".