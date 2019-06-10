"Зеленский так шутит?": в России обиделись на Украину за срыв отвода вооружений на Донбассе

В Москве обиделись на Зеленского / president.gov.ua

Нарушение запланированного на 10 июня отвода военных сил и средств на Донбассе свидетельствует о том, что позиция Украины в отношении минского процесса остается прежней, заявил директор Центра политический конъюнктуры Алексей Чеснаков, который считается близким к Владиславу Суркову.

"Очередной отказ украинцев обеспечить разведение сил в Станице Луганской подтверждает, что возврат Леонида Кучмы в контактную группу является признаком того, что президент Украины Владимир Зеленский продолжает политику своего предшественника Петра Порошенко. Опять старый сценарий - Кучма громогласно призывает к разведению, украинская армия делает несколько выстрелов. И это используется как предлог для отказа отводить украинские войска", - отметил Чернаков, передает ТАСС.

Читайте такжеОтмена блокады и прекращение ответного огня: Кучма объяснил новые инициативы по ДонбассуЧеснаков добавил, что подобная ситуация уже была много раз.

"Что это? Зеленский так шутит? Не смешно. К тому же, это плагиат. Все это уже было много раз. Новый президент Украины не только тексты выступлений списывает у Порошенко, но и план саботажа минского процесса", - резюмировал Алексей Чеснаков.

Ранее стало известно, что Леонид Кучма в Минске предложил снять блокаду с оккупированного Донбасса.

Также ранее Трехсторонняя контактная группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе договорилась о новом механизме прекращения огня, заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кучма.