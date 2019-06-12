Главные новости 12 июня: Зеленский нашел пост для Абромавичуса и возможная месть Украины за возвращение России в ПАСЕ

Главред собрал самые важные новости Украины и мира за сегодня, 12 июня.
В среду, 12 июня, президент Владимир Зеленский нашел пост для бывшего главы Министерства экономразвития Айвараса Абромавичуса.
В этот же день министр иностранных дел Павел Климкин рассказал, как Украина будет мстить за возвращение России в ПАСЕ.
Также стало известно, что количество жертв пожара в Одессе в психбольнице снова возросло, и была названа возможная причина трагедии.
Кроме того, сообщалось, что бывший президент Грузии, экс-глава Одесской областной госадминистрации, лидер Руха новых сил Михаил Саакашвили назвал расценки за место в списке украинских партий.
Главред собрал главные новости Украины и мира за 12 июня.
Владимир Зеленский нашел пост для Айвараса Абромавичуса
Президент своим указом он 12 июня назначил Абромавичуса членом наблюдательного совета госконцерна Укроборонпром.
Возможная месть Украины за возвращение России в ПАСЕ
Павел Климкин заявил, что если российскую делегацию вернут в ПАСЕ, даже не дождавшись от России выполнения каких-либо условий, то Украина прейдет на более прагматичный подход в своей деятельности в Совете Европы.
"Мы не будем делать формальных вежливых жестов в сторону института, дискредитировавшего себя…", — заявил он.
Новые подробности смертельного пожара в одесской психбольнице
Количество жертв пожара в психбольнице в Одессе возросло до семи человек.
Эксперты пришли к выводам, что в психбольнице причиной смертельного пожара стало пренебрежение правилами пожарной безопасности. По их данным, сама вероятная причина возгорания — непреднамеренный поджог.
Расценки за место в списке украинских партий
Саакашвили сообщил, что в Украине все партии, возможно, кроме политсилы президента Владимира Зеленского Слуга народа, продают места в своих списках. Бывший чиновник говорил, что место в списке украинской партии в среднем стоит от 500 тысяч долларов до 3 млн долларов.
Гибель лесорубов на Закарпатье
В Закарпатской области грузовой автомобиль ЗИЛ-131 скатился с горы в реку, погибли пять человек. Погибли люди, которые поехали в лес на грузовике на заготовку дров, две жертвы — сотрудники лесхоза.