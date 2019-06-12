Главные новости 12 июня: Зеленский нашел пост для Абромавичуса и возможная месть Украины за возвращение России в ПАСЕ

Владимир Зеленский решил, что Айварас Абромавичус должен работать в Укроборонпроме / Reuters

В среду, 12 июня, президент Владимир Зеленский нашел пост для бывшего главы Министерства экономразвития Айвараса Абромавичуса.

В этот же день министр иностранных дел Павел Климкин рассказал, как Украина будет мстить за возвращение России в ПАСЕ.

Также стало известно, что количество жертв пожара в Одессе в психбольнице снова возросло, и была названа возможная причина трагедии.

Кроме того, сообщалось, что бывший президент Грузии, экс-глава Одесской областной госадминистрации, лидер Руха новых сил Михаил Саакашвили назвал расценки за место в списке украинских партий.

Главред собрал главные новости Украины и мира за 12 июня.

Владимир Зеленский нашел пост для Айвараса Абромавичуса

Президент своим указом он 12 июня назначил Абромавичуса членом наблюдательного совета госконцерна Укроборонпром.

Возможная месть Украины за возвращение России в ПАСЕ

Павел Климкин заявил, что если российскую делегацию вернут в ПАСЕ, даже не дождавшись от России выполнения каких-либо условий, то Украина прейдет на более прагматичный подход в своей деятельности в Совете Европы.

"Мы не будем делать формальных вежливых жестов в сторону института, дискредитировавшего себя…", — заявил он.

Новые подробности смертельного пожара в одесской психбольнице

Количество жертв пожара в психбольнице в Одессе возросло до семи человек.

Эксперты пришли к выводам, что в психбольнице причиной смертельного пожара стало пренебрежение правилами пожарной безопасности. По их данным, сама вероятная причина возгорания — непреднамеренный поджог.

Расценки за место в списке украинских партий

Саакашвили сообщил, что в Украине все партии, возможно, кроме политсилы президента Владимира Зеленского Слуга народа, продают места в своих списках. Бывший чиновник говорил, что место в списке украинской партии в среднем стоит от 500 тысяч долларов до 3 млн долларов.

Гибель лесорубов на Закарпатье

В Закарпатской области грузовой автомобиль ЗИЛ-131 скатился с горы в реку, погибли пять человек. Погибли люди, которые поехали в лес на грузовике на заготовку дров, две жертвы — сотрудники лесхоза.