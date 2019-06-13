"Труп просто накрыли простыней": эксперт возмутился отношением к умершей в поликлинике женщине

В поликлинике внезапно умерла женщина / Фото: informator.ua

Глава общественного совета Министерства по вопросам временно оккупированных территорий Геннадий Борисичев высказал возмущение в связи со смертью женщины в одной из поликлиник Киева и равнодушным отношением к произошедшему.

"Мое внимание не привлекла бы эта новость, если бы не одно "но" - полное отсутствие реакции на инцидент со стороны медицинского персонала и посетителей поликлиники", - написал он в Facebook.

Борисичев подчеркнул, что труп женщины просто накрыли простыней и оставили в коридоре в весьма странной позе, не позаботившись о транспортировке в соответствующее помещение.

"Еще больше удивили посетители-пациенты, которые как ни в чем небывало продолжали сидеть в нескольких метрах с трупом и ждать своей очереди к врачу. Замечаний к медицинским работникам тоже не последовало. Все делали вид, что ничего не произошло, умер человек, ну и черт с ним, с кем не бывает", - акцентировал он.

По словам активиста, многие должны увидеть эту страшную реальность украинских медучреждений, чтобы осознать и начать с ней бороться.

/ Фото: informator.ua

Как известно, в Консультативно-диагностическом центре Соломенского района женщина внезапно умерла в очереди к врачу. По словам родных, женщина не страдала от серьезных заболеваний, только жаловалась на слабость накануне смерти.

Напомним, количество жертв пожара, который произошел в Одессе в психиатрической больнице, составило семь человек.