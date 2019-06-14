Синоптик спрогнозировала, где в Украине на выходных будет рай

На выходных вечером в Карпатах будет рай, спрогнозировала синоптик / balto-slavica.com

Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в Украине в субботу и воскресенье, 15-16 июня, максимальная температура воздуха составит +35 градусов.

В Карпатах днем ожидается +25…+29, а вечером будет просто рай — +15…+19 градусов, написала эксперт в Facebook.

По ее данным, 15 июня локальные дожди с грозами ожидаются на севере нашей страны и в Винницкой области, а 16 числа грозовые дожди пройдут на западе.

"В Киеве также на выходных нужно рассчитывать на жару — +30…+33 градуса. Грозовой дождь возможен в субботу…", — предупредила синоптик.Ранее завотделом климатических исследований и прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и Национальной академии наук Вазира Мартазинова говорила, что в нашей стране в середине июня вероятны ливни, град, шквалы и снова снизится температура воздуха.