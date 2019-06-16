Волкер рассказал о главном уроке от войны на Донбассе

16 июня 2019, 07:59

По словам спецпредставителя Госдепа США по вопросам Украины ситуация с войной на Донбассе по-прежнему остается в тупике.

Волкер
Курт Волкер / Reuters

Некое подобие мира на востоке Украины наступит только тогда, когда из этих районов Донбасса окончательно уйдут российские войска.

Соответствующее мнение высказал спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

Он особо отметил, что с момента военной агрессии Кремля на Донбассе уже прошло пять лет, но ситуация по-прежнему остается в тупике.

"Пять лет назад украинские защитники освободили Мариуполь,который с тех пор мирный, за исключением случаев, когда российские войска его обстреливали, убивая десятки людей. Урок для Донбасса заключается в том, что мир начинается, лишь когда российские войска уходят", — полагает Волкер.

Напомним, ранее Волкер пригрозил Зеленскому на тот случай, если он пойдет на уступки России. До этого спецпредставитель Госдепа США по Украине огласил ключевое условие прекращения войны на Донбассе.  
 

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Госдеп российские войска война на Донбассе Курт Волкер
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