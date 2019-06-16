В полиции рассказали подробности разрушительного взрыва на Тургеневской в Киеве

В Национальной полиции Киева возбудили уголовное дело по ст. 272 (нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью) в связи со взрывом в центре столицы.

Как сообщает пресс-служба полиции, предварительной версией взрыва является утечка газа в одном из гаражей.

Очевидцы утверждают, что гаражи арендовали владельцы кофейных машин, которые хранили там же баллоны с газом. По словам начальника управления по вопросам гражданской защиты КГГА Романа Ткачука, взрыв произошел в одном из гаражей во дворе трехэтажного дома на ул. Тургеневской, 16.

"По состоянию на 7:00 16 июня работы по разбору завалов завершены. Причины происшествия устанавливаются", - отметили в утренней сводке ГСЧС.

Вещество, которое стало причиной взрыва, поднявшего на воздух три гаража, пока следствием не установлено.

Ткачук отметил, что частями разрушенных гаражей была повреждена газовая труба, поэтому дом по улице Тургеневской, 16 частично отключили от газоснабжения.

Спасатели продолжают разбирать завалы. Погибшие и пострадавшие пока не обнаружены.

Напомним, в Киеве на улице Тургеневской ночью произошел мощный взрыв, который был слышен за несколько километров.