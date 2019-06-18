Главные новости 18 июня: первые слова Зеленского и Путина друг другу, арест Платини и скандал с Тарутой

Главные новости: первые слова Зеленского Путину, арест Платини и скандал с Тарутой / Крым.Реалии

Сразу несколько громких высказываний прозвучало сегодня, 18 июня.

Главред собрал и проанализировал главные события дня.

Первые слова Зеленского Путину при встрече

Глава Украины Владимир Зеленский рассказал, о чем намерен поговорить со своим российским коллегой Владимиром Путиным при первой личной встрече.

Он признался, что его первыми словами будут:

"Начнем с того, что Донбасс и Крым – это Украина".

Он также прокомментировал перспективы вступления Украины в Евросоюз и НАТО.

Первые слова Путина Зеленскому

В Кремле оперативно прокомментировали заявление Зеленского.

В случае, если встреча президентов России и Украины когда-либо состоится, то российский лидер начнет общение "с правильных фраз", заверил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Визит Зеленского в Германию

Сам Зеленский сегодня находится с официальным визитом в Берлине. Главред уже узнал, чем президент намерен там заняться.

Мишель Платини арестован

Мишель Платини арестован по подозрению в коррупции.

Задержание Платини связано с расследованием относительно присуждения Катару права проведения чемпионата мира по футболу 2022 года.

Тарута публично назвал украинских военных боевиками

Политик Сергей Тарута во время выступления в Мариуполе дважды оговорился, назвав украинских военных боевиками.

"Ребята наши отдавали жизнь за свободу нашего Мариуполя, за свободу нашей Украины. До конца еще не оценен тот факт, который сделали "боевики", сделали жители Мариуполя – свободу Украины и разрушение порядка Новороссии", – говорит Тарута на видео.