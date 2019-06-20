Топ-3 самых богатых нардепа, которые заработали состояние за 4 года у власти

20 июня 2019, 11:29

Журналисты проанализировали декларации политиков, и узнали, кто провел время в Раде с пользой для себя.

Вадим Новинский
Вадим Новинский - самый богатый нардеп за 2018 год / Оппозиционный блок

СМИ разузнали, кто из народных депутатов за 4,5 года не впустую провел время в парламенте и сумел умножить свое состояние.

Журналисты сайта Liga.net. проанализировали электронные декларации нардепов за 2015 и 2019 годы, сосредоточившись на четырех сегментах: доходы, бизнес, недвижимость, транспорт.

В тройку самых богатых депутатов Рады за 2018 год вошли политики трех разных фракций:

1. Вадим Новинский (Оппозиционынй блок)

2. Максим Ефимов (Блок Петра Порошенко)

3. Сергей Мартыняк (Воля народа)

Зарплата нардепов составляет лишь 7 процентов дохода, остальные источники – роялти, подарки в денежной форме, дивиденты, кредит.

Так, Новинский сумел увеличить свой доход со 107 миллионов грн, которые он заработал за первый год работы в ВР, до 458 млн грн, что составляет +328 процентов прироста. Самая большая доля (71%) в доходах у Новинского — дивиденды.

Ефимов умножил свое состояние в 19 раз, заработав 334 млн грн на 2018 год. 296 млн из них он получил благодаря погашению задолженности по договору уступки прав требования.

А вот доходы Мартыняка возросли на 621 процент - в 2015 году он задекларировал "всего" 30 млн грн, а в 2018 уже 217 миллионов.

Ранее Яценюк рассказал, как ему приписали "украденный миллиард" и "24 виллы на Майами".

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