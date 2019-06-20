Покупка ZIKа Медведчуком: в АП попытались помочь уволившимся журналистам

Журналистов намерены поддержать в АП / Фото: канал ZIK

В Администрацию президента 19 июня пригласили бывших сотрудников телеканала ZIK, которые уволились после смены собственника.

Как сообщает Детектор медиа, с журналистами встретились заместитель главы АП Кирилл Тимошенко, и ответственная за департамент информационной политики АП Ирина Победоносцева.

Встречу посетили около 15 человек из всех сфер работы телеканала: от руководства и менеджмента до репортеров и журналистов.

"Мы рассказали, что мы работаем на законодательном уровне для того, чтобы такие ситуации не происходили", — сказал Тимошенко.

Читайте такжеТеле-медвед: почему покупка ZIK не добавит Медвечуку ни малейшего влиянияСобравшиеся обсуждали планы на будущее и варианты, которые в качестве помощи может им предложить администрация президента Владимира Зеленского.

Тимошенко попытался объяснить недовольным приходом на телеканал друга Виктора Медведчука, что они работают на законодательном уровне для избежание таких ситуаций в дальнейшем.

Победоносцева подчеркнула, что обсуждались и общие моменты. Например, "каким образом потенциал от журналистов может быть использован в дальнейшем в развитии медиа".

Как известно, после смены собственника с ZIK уволились гендиректор медиахолдинга Игорь Туркевич, руководитель департамента производства собственных программ Ольга Мовчан, шеф-редактор новостей телеканала Роман Недзельский, главный редактор ИА ZIK Татьяна Вергелес, автор и ведущий Вахтанг Кипиани, журналисты Сергей Рахманин, Татьяна Даниленко и другие.

Напомним, львовский бизнесмен и политик Тарас Козак 14 июня 2019 года купил телеканал ZIK и стал его единоличным владельцем. Подтвердил информацию о том, что ZIK отныне фактически принадлежит Медведчуку редактор телеканала Роман Недзельский.