Раскрыты детали гибели священника и его маленькой дочери на Киевщине

На Киевщине в затопленном карьере священник разбился о камни / Скриншот с kv.npu.gov.ua

В селе Щербаки Киевской области в затопленном карьере погиб 58-летний священнослужитель отец Богдан и его 4-летняя дочь Анисия — девочка сорвалась с камней в воду, за ней прыгнул священник и погиб.

Отец Богдан разбился о камни, пишет ТСН со ссылкой на пресс-секретаря полиции Киевщины Николая Жуковича.

По данным издания, священника и его дочь похоронили в Почаеве Тернопольской области. У отца Богдана осталось шестеро детей.

"Там крутые берега (у затопленного карьера — Ред.). Девочка первая упала в воду, а потом за ней прыгнул и отец, чтобы спасти", — сказал спикер.Ранее в полиции сообщили, что в Щербаках священник и его дочь утонули в затопленном карьере. Копы выяснили, что священнослужитель с дочерью пошел прогуляться, их начал искать старший сын священника и увидел в воде.