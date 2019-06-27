Раскрыты детали гибели священника и его маленькой дочери на Киевщине

У погибшего священника осталось шестеро детей.
В селе Щербаки Киевской области в затопленном карьере погиб 58-летний священнослужитель отец Богдан и его 4-летняя дочь Анисия — девочка сорвалась с камней в воду, за ней прыгнул священник и погиб.
Отец Богдан разбился о камни, пишет ТСН со ссылкой на пресс-секретаря полиции Киевщины Николая Жуковича.
По данным издания, священника и его дочь похоронили в Почаеве Тернопольской области. У отца Богдана осталось шестеро детей.
"Там крутые берега (у затопленного карьера — Ред.). Девочка первая упала в воду, а потом за ней прыгнул и отец, чтобы спасти", — сказал спикер.Ранее в полиции сообщили, что в Щербаках священник и его дочь утонули в затопленном карьере. Копы выяснили, что священнослужитель с дочерью пошел прогуляться, их начал искать старший сын священника и увидел в воде.