"Какой-то апокалипсис": соцсети шокированы разбушевавшейся стихией в Киеве

27 июня 2019, 20:02

Пользователи публикуют фото и видео последствий ливня с ураганом.

Киев шокирован разбушевавшейся непогодой / dsns.gov.ua

Сильный дождь и порывистый ветер спровоцировали 27 июня шум и панику не только на улицах Киева, но и в социальных сетях.

В Facebook киевляне и гости столицы публикуют свидетельства последствий летней бури, которая после продолжительной жары принесла не облегчение, а дополнительные проблемы.

Паблик Чарівний Київ опубликовал фото последствий сильного ливня на станции метро Левобережная.

"Напоминаем перед финалом Евровидения ее полностью реконструировали. И заменили дождевые сливы, по документам", - пишут авторы фото.

/ Фото: Facebook/Чарівний Київ

Пользователь Дмитрий Коротков показал внешний облик улицы Мечникова, где на проезжей части автомобили превратились в корабли из-за большого количества воды.

/ Фото: Facebook/Дмитрий Коротков

"Это какой-то апокалипсис. Город залит водой, светофоры не работают, куча ДТП. И главное, что продолжает лить.  Кто там дождик хотел? Кому там жара не нравилась?", - отмечает Денис Гороховский.

"На Дегтяревской упало дерево, оборванные трамвайные провода, трамвай не ждите!" – предупреждает Саид Исмагилов.

"Ураган. Ливень. Только что оторвало кусок дерева", - демонстрирует фото Осман Пашаев.

/ Фото: Facebook/Осман Пашаев

Также пользователи делятся видео гигантских потоков воды, которые буквально парализовали проезжую часть столицы. Немало хлопот доставили отколовшиеся и обвалившиеся деревья и рекламные билборды.

Наслідки літнього дощику

Опубликовано Киев Оперативный Четверг, 27 июня 2019 г.

Путепровод на Дорогожичах как обычно...

Опубликовано Киев Оперативный Четверг, 27 июня 2019 г.

Напомним, днем 27 июля в Киеве и области разбушевалась непогода, которая привела к смерти одного мужчины и ранению двоих.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Киев погода дождь буря ураган ливень новости Украины
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

20:49
Украинская делегация в ПАСЕ конфликтует с Зеленским из-за возвращения России
20:32
Избила мужа и консьержку: за скандальную главу Васильковского райсовета взялась прокуратора Видео
20:02
"Какой-то апокалипсис": соцсети шокированы разбушевавшейся стихией в Киеве Видео
19:34
Под Киевом водитель мотороллера покусал копа
18:36
Непогода на Киевщине: один человек погиб, двое - пострадали
18:26
Сдали назад: В Станице Луганской боевики "ЛНР" начали пятиться от линии разграничения
18:10
Климкин ответил Зеленскому на обвинение в самовольной ноте России по пленным морякам Видео
18:07
ЕС продлил экономические санкции против РФ
18:05
Алан Бадоев покоряет рынок шоу бизнеса в Азии Фото
17:33
Должны быть сочными: Голая экс-NIKITA показала дыньки и арбузики
17:31
Зеленский о Медведчуке: Почему подняли вопрос возвращения пленных под выборы?
17:31
Александра Кучеренко: что известно о жене Димы Комарова
17:09
"За плохое поведение": на Луганщине отец посадил на цепь 6-летнего ребенка
17:01
"Верните родителям": Зеленский обратился к Путину из-за моряков и расчихвостил Климкина Видео
16:57
God Control: Мадонна в новом клипе показала последствия свободной продажи оружия Видео
16:49
Украина завоевала шестое золото на Европейских играх
16:44
Вареники с клубникой: "бомбовские" рецепты пышных вареников на пару Фото
16:35
Капитанская жена: кто поддерживает Александра Караваева вне футбольного поля
16:32
Битва антициклонов и удар по жаре: синоптик спрогнозировала погоду в Украине на День Конституции
16:23
Дарья Белодед засветила прелести на отдыхе
16:23
Меркель снова стало плохо на официальной встрече Видео
16:13
Главные новости 27 июня: имена украинцев, которых пообещали отпустить боевики, и возможные причины крушения самолета в РФ Фото Видео
15:54
Морозюк стал игроком Ризеспора
15:32
Притула ложится под нож - что случилось
15:30
Кандидат от Слуги народа припугнул конкурентов тюрьмой
15:10
Крушение пассажирского самолета в России: названы возможные причины Фото Видео
15:04
Боевики "ЛДНР" отпустят из плена четырех украинцев: названы имена
14:54
У Зеленского рассказали, когда он назовет своего кандидата на место Луценко
14:30
В Конотопе проломили голову кандидату в нардепы: мужчина находится в реанимации
14:27
Украина "металлически" шарахнула по товарам из России: подробности
14:15
Прикинувшийся психом Алибасов покажет не купленные справки и выписку
13:58
Мерхан Келлер: модель, из-за которой Варду выгнали из сборной
13:56
К проходному барьеру приближаются несколько новых партий - опрос
13:52
Днепр отравили: в Черкасской области произошел массовый мор рыбы и раков Видео
13:41
Не пасет задних: Иво Бобул идет на выборы в Раду
13:28
На манеже все те же: социологи выяснили, кого украинцы хотят в премьеры
13:26
Как Бузова кинула россиян на 20 миллионов
13:19
"Проигрывать надо уметь": Зинченко оседлал известную журналистку
12:55
Зрада в зените: Суд отменил розыск журналиста-беглеца Игоря Гужвы
12:52
Раскрыты детали гибели священника и его маленькой дочери на Киевщине Видео
12:50
Пельмени после водки: Седокова сделала каминг-аут о целлюлите Видео
12:46
Хоцианивский принес Украине бронзу Европейских игр
12:34
Украинский чемпион НБА баллотируется в Верховную Раду
12:20
Киев накрыл ураган, опубликованы фото Фото Видео
12:16
В Киевсовете объяснили, что ждет проспекты Бандеры и Шухевича
11:55
Скандальный украинский арбитр будет судить в российской Премьер-лиге
11:42
Трамп резко высказался относительно разговора с Путиным Видео
11:41
"Бидоны божественные": Настя Каменских показала свои прелести крупным планом
11:36
Атлетико провернул рекордный трансфер
11:22
Умер автор саундтрека к легендарному сериалу Дальнобойщики
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять