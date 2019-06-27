"Какой-то апокалипсис": соцсети шокированы разбушевавшейся стихией в Киеве

Киев шокирован разбушевавшейся непогодой / dsns.gov.ua

Сильный дождь и порывистый ветер спровоцировали 27 июня шум и панику не только на улицах Киева, но и в социальных сетях.

В Facebook киевляне и гости столицы публикуют свидетельства последствий летней бури, которая после продолжительной жары принесла не облегчение, а дополнительные проблемы.

Паблик Чарівний Київ опубликовал фото последствий сильного ливня на станции метро Левобережная.

"Напоминаем перед финалом Евровидения ее полностью реконструировали. И заменили дождевые сливы, по документам", - пишут авторы фото.

/ Фото: Facebook/Чарівний Київ

Пользователь Дмитрий Коротков показал внешний облик улицы Мечникова, где на проезжей части автомобили превратились в корабли из-за большого количества воды.

/ Фото: Facebook/Дмитрий Коротков

"Это какой-то апокалипсис. Город залит водой, светофоры не работают, куча ДТП. И главное, что продолжает лить. Кто там дождик хотел? Кому там жара не нравилась?", - отмечает Денис Гороховский.

"На Дегтяревской упало дерево, оборванные трамвайные провода, трамвай не ждите!" – предупреждает Саид Исмагилов.

"Ураган. Ливень. Только что оторвало кусок дерева", - демонстрирует фото Осман Пашаев.

/ Фото: Facebook/Осман Пашаев

Также пользователи делятся видео гигантских потоков воды, которые буквально парализовали проезжую часть столицы. Немало хлопот доставили отколовшиеся и обвалившиеся деревья и рекламные билборды.

Наслідки літнього дощику Опубликовано Киев Оперативный Четверг, 27 июня 2019 г.

Путепровод на Дорогожичах как обычно... Опубликовано Киев Оперативный Четверг, 27 июня 2019 г.

Напомним, днем 27 июля в Киеве и области разбушевалась непогода, которая привела к смерти одного мужчины и ранению двоих.