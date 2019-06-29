"Европейцы – негодяи": Гордон обвинил "продажных собак" из ПАСЕ в коррупции

29 июня 2019, 10:42

Россия пытается коррумпировать европейцев, утверждает Дмитрий Гордон.

Дмитрий Гордон
Дмитрий Гордон

Россия является очень богатой коррупционной страной, и она не стесняется коррумпировать отдельных европейских политиков, их руководителей, лидеров мнений, журналистов, заявил журналист Дмитрий Гордон.

"Всех, кто нужен России для нейтрализации санкций против ее преступной политики, она пытается коррумпировать. И многие коррумпируются, что, в общем, понятно. Я считаю, что в Европе, в ПАСЕ, очень много негодяев-депутатов, продажных собак, которые купились на русские деньги", - заявил он в интервью Апострофу.

Он также скептически оценил ситуацию вокруг задолженности России по выплатам членских взносов в ПАСЕ.

Читайте такжеРоссию вернули в ПАСЕ без санкций, но с 5 требованиями: чего хочет ЕС"Здесь нет вины Зеленского, здесь нет вины нашей делегации, здесь просто есть напор русских денег – они им не заплатили за два года, по-моему, 60 с чем-то миллионов долларов. А несчастная Европа не может без России содержать свою Парламентскую Ассамблею. 60 миллионов долларов они не могут найти, или евро. Это абсурд! Но если Герхард Шредер, бывший канцлер Германии, руководит "Газпромом", то о чем вообще можно говорить? Коррупция! Европейцы – негодяи, в данном случае, я считаю", - добавил Гордон.

Напомним, ранее Гордон рассказал, когда украинцы "вновь станут братьями" россиянам.

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Россия ПАСЕ Дмитрий Гордон Украина
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