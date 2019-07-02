Порошенко разглядел "пророссийский реванш" в идее с официальным русским языком на Донбассе

Петру Порошенко не понравились слова главы Офиса президента / Reuters

Идея о предоставлении русскому языку на Донбассе статуса официального является реваншем пророссийских сил, заявил экс-президент Петр Порошенко.

"События разворачиваются так, что ползучий пророссийский реванш становится все более очевидным. Прозвучало предложение предоставить русскому языку статус официального на Донбассе. Но торговля языком не принесет Украине никаких дивидендов. И не остановит Россию... Главная цель реванша - остановить наше движение к членству в Евросоюзе и НАТО и вернуть в сферу влияния России всю Украину, от Донбасса до Галичины", - написал он в сообщении в Facebook.

По его мнению, вступление Украины в ЕС и НАТО является стопроцентной гарантией мира, безопасности и независимости страны.

Напомним, представитель президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук назвал личным мнением слова Богдана о русском языке на Донбассе.