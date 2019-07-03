Масштабные пробки сковали Киев: какие улицы "застыли" 3 июля

Киев перегружен автомобилями / УНИАН

Столицу 3 июля сковали затяжные пробки.

Масштабные тянучки захватили Бессарабскую площадь и бульвар Тараса Шевченко, свидетельствуют данные Google maps.

В очередь выстроились автомобили на Подоле: скован Владимирский спуск, Набережно-Крещатицк, Константиновская и Новоконстантиновская.

Из-за ДТП образовались заторы на улицах Елены Телиги, бульваре Дружбы Народов, проспект Леся Курбаса, начиная от Борщаговского путепровода.

По утренней традиции, перегружен и район Шулявского путепровода: машины стоят на проспекте победы аж до метро Житомирская.

Водителям стоить избегать движения и по улице Васильковской, а также проспектам Академика Глушкова, Голосеевскому и Лобановского.

Также людям приходится простаивать и в пробке с левого берега: парализованы проспект Генерала Ватутина и Северный мост, на мосту Патона, Дарницком и Южном тоже образовались автоочереди.

Google maps

Ранее по мосту Кличко проехали новые "возмутители" спокойствия.