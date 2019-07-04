Мендель отказалась свидетельствовать на допросе об обстрелах ВСУ на Донбассе – ГПУ

Юлию Мендель вызвали на допрос в ГПУ/ Главред

В Офис президента Владимира Зеленского Генеральная прокуратура направила запрос по поводу заявлений его пресс-секретаря Юлии Мендель о том, что военнослужащие ВСУ обстреливают гражданские объекты на востоке Украины.

"Следователем в Офис президента Украины направлено запрос в уголовном производстве от 29.09.2014г. о предоставлении информации относительно опровержения или подтверждения публичных высказываний пресс-секретаря президента Украины о том, что военнослужащие Вооруженных сил Украины допускают случаи обстрелов гражданских объектов на востоке Украины", - сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

В ГПУ уточнили, что речь идет о заявлении Мендель в эфире 1+1 о случаях обстрелов украинскими военнослужащими гражданских объектов в ответ на провокации боевиков, в результате чего гибнут мирные жители.

Читайте такжеПрогнать Луценко из ГПУ: комитет не нашел в представлении Зеленского повода для увольнения генпрокурора"Это выступление сразу было распространено в средствах массовой информации и пророссийских интернет-изданиях с утверждением о том, что Вооруженные силы Украины обстреливают мирных жителей Донбасса и такие факты, как видят авторы соответствующих сообщений, признали в Администрации президента Украины", - отметили в прокуратуре.

В ГПУ считают слова пресс-секретаря Зеленского такими, которые вероятно будут поданы российскими представителями в Офис прокурора Международного уголовного суда в качестве доказательства якобы нарушения законов и обычаев войны именно Вооруженными силами Украины.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что 1 июля Мендель вызывали на допрос как свидетеля с целью разъяснения ее заявлений.

"Во время допроса она отказалась предоставлять показания, указать источник объявленной ею информации, отметив, что сам допрос является политизированным и может быть использован против нее, хотя поставленные следователем вопросы не относились личной жизни, а были направлены на разъяснение ее действий как лица, уполномоченного обнародовать официальную позицию главы государства", - утверждают в ГПУ.

В настоящее время уголовные производства по заявлениям Мендель не начинались, а сам запрос направлен в рамках открытого 29 сентября 2014г. Дела, добавили в Генпрокуратуре.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что Зеленский огласит кандидатуру на пост генерального прокурора сразу после того, как в отставку отправится действующий глава надзорного ведомства Юрий Луценко.