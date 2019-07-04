Поспевшая зрада: Стало известно решение суда по "антифашистскому" концерту на Интере

Концерт Победа. Одна на всех / скриншоты из видео

Окружной административный суд столицы Украины отменил многомиллионный штраф для телеканала Интер за слова, произнесенные ведущими прошлогоднего концерта к 9 Мая о переименовании улиц "именами фашистских преступников".

Такая информация содержится в решении суда, пишет Громадське.

В то же время суд пришел к выводу, что в заявлениях ведущих есть "признаки оценочных суждений", однако они не являются разжиганием вражды и призывом к развязыванию войны или ее пропагандой.

Также суд считает, что в речах ведущих нет "пропаганды государства-агрессора, дискредитации людей, которые боролись против нацистской и советской оккупации и за независимость Украины".

Напомним, концерт "Победа. Одна на всех" вышел в эфир телеканала Интер 9 мая 2018 года. Затем члены Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания обязали канал заплатить штраф в сумме 4,046 млн гривен за трансляцию такого контента - с разжиганием вражды и призывом к развязыванию агрессивной войны или ее пропаганды.