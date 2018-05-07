"Чужие в своей стране". В Сети разразился скандал вокруг концерта ко Дню Победы: видео

Телеканал Интер организовал концерт ко Дню Победы, который будет транслироваться для многомиллионной аудитории страны 9 мая.

Фрагмент монолога двух ведущих был опубликован в Facebook, спровоцировав общественный резонанс.

"Мы не можем позволить, чтобы улицы наших городов называли именами фашистских преступников и безнаказанно проносили в факельных шествиях по нашей столице, где каждый метр полит кровью наших соотечественников", - сказал ведущий, вызвав в зале аплодисменты.

Далее выступление продолжила его коллега по сцене, которая заверила, что у них в стране есть много единомышленников.

"И пусть иногда кажется, что все против нас, что мы чужие в своей стране, но это не так. Нас много, нас сотни в этом зале и миллионы перед экранами телевизоров", - сказала она.

Затем ведущий отметил, что сторонники данной идеологии приносят 9 Мая к памятникам павшим воинам цветы и восстанавливают их в случае необходимости. Он подчеркнул, что это делает "Украина, которая была оккупирована, но победила".

Слова ведущих вызвали в зале одобрительные аплодисменты, под которые они удалились со сцены.

Напомним, ранее сообщалось, что в концерте, организованном Интером, принимает участие украинская певица Таисия Повалий, которая сбежала в Россию после Революции достоинства.