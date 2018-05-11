Нацсовет принял решение из-за скандального концерта к 9 мая на "Интере"

После скандала вокруг концерта на телеканале "Интер", посвященного 9 мая, Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания, изучив результаты мониторинга эфира телеканала, назначил ему внеплановую проверку, после которой будет принято соответствующее решение.

Отмечается, что в поступивших многочисленных письмах, в частности, в обращении департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины, в жалобах граждан, а также в заявлении одной из политических партий говорится о том, что содержание передачи телеканала "Интер", а именно концерта "Победа. Одна на всех", унижает достоинство граждан страны, разжигает вражду и призывает к подрыву целостности государства, сообщает пресс-служба Нацсовета.

"Национальный совет проверит телеканал на соблюдение им требований закона и после этого примет соответствующее решение", — сказано в сообщении.

Отметим, что ранее в Сети разразился скандал вокруг концерта на "Интере" ко Дню Победы.

После этого активисты "Нацкорпуса" начал блокировать офис "Интера".

Также сообщалось, что в здание, где находится "Интер" бросили "коктейль Молотова".

А накануне возле дома Сергея Левочкина, который является совладельцем телеканала "Интер", произошли стычки между активистами и полицей.