Розенко рассказал, когда произойдет следующий перерасчет пенсий

Павел Розенко напомнил, что с 1 июля 2019 года повысят пенсии украинцам с большим стажем работы / Главред

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко сообщил, что следующий перерасчет пенсий произойдет меньше, чем через год – с 1 марта 2020 года.

Политик напомнил, что из-за увеличения прожиточного минимума с 1 июля произошел перерасчет пенсий для украинцев с большим стажем работы, передает 112.

"Женщины, которые имеют страховой стаж более 30 лет, мужчины - более 35 лет с 1 июля должны получать пенсию не ниже 2000 грн", - отметил Розенко.

Он сообщил, что следующего повышения минимальной пенсии стоит ждать уже зимой этого года.

"Следующее плановое повышение размеров прожиточного минимума будет происходить с 1 декабря 2019 года. И в частности будет перечислен минимальный размер пенсии с 1 декабря 2019 года", - отметил Розенко.

А вот перерасчет пенсий произойдет с 1 марта 2020 года.

"Единственное, что я могу точно сказать, что согласно законам Украины, в частности пенсионной реформы, обязательно произойдет осовременивание и перерасчет пенсий с 1 марта 2020 года. Если новая власть не отменит этот перерасчет пенсий, не внесет изменения в соответствующий закон, то пенсионеры получат новое осовременивания 1 марта 2020", - рассказал Розенко.

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