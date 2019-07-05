В Раду баллотируются 54 депутата, которые голосовали за "диктаторские законы" Януковича

В 2014 году нардепы голосовали за "диктаторские законы" Януковича / Reuters

На внеочередных выборах в Верховную Раду 21 июля баллотируются 54 кандидата, которые голосовали за "диктаторские законы", которые были подписаны 16 января 2014 года Виктором Януковичем.

Треть таких депутатов, 18 человек, баллотируются по спискам партий, сообщили в пресс-службе Комитета избирателей Украины.

Больше всего депутатов, которые голосовали за диктаторские законы, в списке Оппозиционного блока - 11 человек, среди них:

1. Евгений Мураев (№1 в избирательном списке партии)

2. Виталий Хомутынник (№11)

3. Евгений Геллер (№12)

4. Юрий Воропаев (№13)

5. Дмитрий Добкин (№15)

6. Татьяна Бахтеева (№26)

7. Александр Долженков (№28)

Еще 5 депутатов, которые голосовали за диктаторские законы присутствуют в списке Оппозиционной платформы - За жизнь:

1. Сергей Дунаев (№9)

2. Юлий Иоффе (№12),

3. Юлия Левочкина (№21)

4. Виталий Борт (№28)

5. Юрий Мирошниченко (№41).

По одному депутату в списке Аграрной партии Украины (Михаил Поплавский, №1 в избирательном списке) и политической партии Независимость (Иван Ступак, №2 в избирательном списке).

Остальные 36 человек баллотируются по одномандатным округам (из них 27 путем самовыдвижения, 10 - выдвинуты политическими партиями: 5 выдвинуто партией Оппозиционная платформа За жизнь, 4 - Оппозиционный блок.

Больше всего кандидатов, которые голосовали за диктаторские законы баллотируется в Харьковской, Одесской, Луганской, Донецкой, Запорожской областях.

Также такие кандидаты баллотируются в Сумской, Винницкой, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Николаевской, Ровенской, Херсонской областях.

Ранее Мураев обвинил "Оппозиционную платформу – За жизнь" в попытке срыва выборов.