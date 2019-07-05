"Ограниченные инвалиды": Корчинский жестко прошелся по русскоязычным украинцам

Дмитрий Корчинский / Главред

Русскоязычные в Украине являются людьми с ограниченными возможностями, заявил лидер Братства Дмитрий Корчинский.

При этом он предложил относится к русскоязычным с сочувствием.

"К большинству русскоязычного населения надо относиться с сочувствием. Это люди с ограниченными лингвистическими способностями, для них должны быть отдельные места в троллейбусах. Этим людям надо помогать, как инвалидам.

Потому что человек, который не способен три слова связать на украинском, всю жизнь прожив в Украине, это, несомненно, лингвистический инвалид и человек проблемный", – добавил Корчинский.

Напомним, ранее Корчинский призывал к "переубеждению" сторонников Зеленского паяльниками.