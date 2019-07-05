В МИД прояснили ситуацию вокруг задержания танкера с украинцами на борту у берегов Гибралтара

В МИД прояснили ситуацию вокруг задержания танкера с украинцами / ZN.UA

Компетентные органы Гибралтара подтвердили наличие граждан Украины среди экипажа задержанного нефтяного танкера Grace 1, сообщил начальник управления консульского обеспечения Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

По его словам, украинский консул обратился в полицию, таможенные органы и капитанию Гибралтара с просьбой "подтвердить или опровергнуть наличие среди членов экипажа граждан Украины".

"Портовая администрация подтвердила, что среди членов экипажа есть граждане Украины", - сказал он в комментарии УНИАН.

Читайте также"Экипаж под угрозой": в Египте задержали танкер с украинской командой на бортуТакже Кирилич уточнил, что "правоохранительные органы Гибралтара рассматривают членов экипажа танкера свидетелями по делу, а не правонарушителями".

При этом он добавил, что точное количество украинцев уточняется, поскольку речь идет о двух или трех украинцах.

Напомним, ранее стало известно о судьбе украинских моряков с задержанного в Египте танкера.