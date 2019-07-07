Гордон намерен потребовать в суде от журналистки Соколовой 1 млн гривен

Дмитрий Гордон считает, что в программе Рандеву произошло посягательство на его достоинство

Журналист Дмитрий Гордон подал иск в суд на программу Рандеву на 5 канале и ее ведущую Янину Соколову за интервью с лидером партии 5.10 Геннадием Балашовым в марте текущего года.

"Дмитрий Гордон подал в суд на меня и мой продукт Рандеву, который выходит на 5 канале. Мы — ответчик 2 в иске. После господина Балашова. Класс… Цена вопроса: 1 миллион гривен. Причина: посягательство на его честь и достоинство, деловую репутацию и т. д." – сообщила Соколова в Facebook.

Журналистка высказала гипотезу о том, какой фрагмент интервью с Балашовым не понравился Гордону настолько, что он ищет правды в суде и при этом требует возместить моральный ущерб.

"В нем последний заявил, что будто бы господин Гордон и господин Смешко — проекты Виктора Медвечука и работают в одной команде на пользу кума Путина. Акцентирую: это было сказано ртом господина Балашова. Не мной, не в сопроводительной начитке. А именно гостем. Конфликт между господином Балашовым и господином Гордоном — давняя история. И пусть дерутся, это их право. У меня только один вопрос… При чем тут я?" – спрашивает ответчица в суде.

Соколова уточнила, что ее интересы в судебной инстанции согласился представлять российский адвокат Илья Новиков.

Напомним, Соколова ранее огорошила социальные сети исповедью, что семь месяцев назад у нее диагностировали рак.