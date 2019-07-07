"Нех*й шастать": Группа российских телепропагандистов попала под обстрел на Донетчине

Момент после обстрела / телеканал "Звезда"

Сотрудники съемочной группы пропагандистского российского военного телеканала "Звезда" (Минобороны РФ) заявила о том, что попала под обстрел в селе Коминтерново на Донетчине.

Как сообщается на официальном интернет-портале данного телеканала, их журналисты якобы попали под минометный обстрел ВСУ - когда вели съемку на площади возле местного ДК.

По предварительной версии событий, никто не пострадал.

В комментариях к этой новости на странице "Звезды" в сервисе микроблогов Twitter пользователи Сети особо не стеснялись в выражениях.

"Заганяли этих болезных говномесов под обстрелами! Может, с**бнете из Украины, - по вам и стрелять перестанут!", Нефиг лазить, где стреляют по сепаратистам и террористам!", Надеюсь звезданутых панфиловцев много утилизировано?", "Ага. Нехуй шастать", "А какой хрен их туда занес? Дома не сидится?", - кипя негодованием, написали они.



Напомним, ранее в Донецке пропагандисты из России сделали фейк по поводу того, как украинские военные обстреливали потрепанный "11-й полк" группировки боевиков ДНР.