Эксперт рассказал о реальном сценарии возвращения Крыма

Есть реальный сценарий возвращения Крыма, сообщил Борис Бабин / Reuters

Бывший постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым, доктор юридических наук Борис Бабин считает, что абсолютно реальным путем возвращения захваченного Россией полуострова является экономическое ослабление РФ.

В сценарии возвращения Крыма должна быть большая военная составляющая, рассказал эксперт в интервью Апострофу.

По словам собеседник, на сегодня главная задача — не прямое военное противостояние с Россией, а комплекс мер экономического воздействия.

"…к сожалению, можно констатировать, что государство стоит на очень неправильном пути, когда мы хотим под определенными марками всячески содействовать государству-агрессору в усилении экономического потенциала. Это путь в никуда", — заявил он.

Бабин полагает, что когда РФ будет достаточно ослаблена, когда на захваченных землях экономическая ситуация будет критической, когда милитаризация страны станет, как для СССР в 1980-е, непосильным бременем, — рано или поздно это приведет к определенным внутриполитическим последствиям в России и к ее эвакуации с оккупированных территорий, точно так же, как она в свое время ушла из Польши и Восточной Германии.

"Это абсолютно реальный путь, но здесь все равно должна быть большая военная составляющая. Первое — это возможность противодействовать эскалации российской агрессии... Второе — возможность противодействовать диверсиям и провокациям, совершаемым русскими…", — добавил доктор наук.

Ранее Борис Бабин говорил, что в Крыму из-за нехватки воды появятся города-призраки. Эксперт предупредил, что полуостров входит в сухой период, в ближайшие годы стоит ожидать уменьшения количества осадков.