"Угроза для Кремля": В МИД назвали позорным решение РФ по Всемирному конгрессу украинцев

12 июля 2019, 07:55

Украина готова предпринять ответные шаги.

МИД, МЗС, табличка

Решение Генеральной прокуратуры России признать "нежелательной" деятельность "Всемирного конгресса украинцев" является позорным, заявила спикер МИД Екатерина Зеленко.

"Украина готова предпринять все шаги в ответ на это позорное решение государства-агрессора и призывает международное сообщество рассматривать это решение Генеральной прокуратуры РФ как очередное дерзкое нарушение фундаментальных прав человека, в том числе прав украинского меньшинства на территории России и усилить дипломатическое давление на преступный кремлевский режим", - сказала она в комментарии Интерфакс-Украина.

Она подчеркнула, что такое решение властей России в очередной раз продемонстрировало неизменность репрессивной политики РФ, направленной на ликвидацию общественных организаций украинского меньшинства на территории РФ.

"Всемирный конгресс украинцев всегда будет угрозой для Кремля, хотя целью организации является поддержка украинской идентичности, реабилитация украинских раненых военнослужащих и гражданских лиц, пострадавших от российской вооруженной агрессии против Украины, осуществление просветительских программ и украинского образования за пределами Украины, а также сохранение национальной памяти о жертвах Голодомора в Украине в 1932-1933 годах", - резюмировала Зеленко.

Накануне Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность Всемирного конгресса украинцев и заявила об угрозе основам конституционного строя и безопасности РФ.

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Россия МИД Украина Всемирный конгресс украинцев
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