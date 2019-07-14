Политтехнолог назвал главную задачу Зеленского

Главная задача Владимира Зеленского — построить другое государство, считает политтехнолог / Reuters

Политтехнолог Сергей Гайдай заявил, что главная задача президента Владимира Зеленского — построить другое государство.

Зеленскому нужно понять, что Украина еще не учреждена как государство, а является отрезанным куском СССР, рассказал эксперт в эфире программы Методичка для президента Украины издания Хвиля.

По его словам, перед тем, как приступать к строительству нового государства, нарисовать план, украинский лидер должен демонтировать старое — "посадить основных людей, которые здесь были реально криминалом".

"Его главная задача — …построить другое государство...", — сказал Гайдай.

Эксперт полагает, что президенту "надо будет понять, что Украина все еще не учреждена как государство — это отрезанный кусок Советского Союза, в котором советские железные дороги, советские города, советские области, поделенные советским руководством, как им было удобно, которое просто тогда работало на Москву, а теперь работает на узкую группу, класс, которая это все воспринимает как такую плантацию".

Собеседника также считает, что Зеленскому нужно "учредить новое государство с новой Конституцией, с новым социальным договором, с новой инфраструктурой, с новыми городами, да, с другой железной дорогой". "Ему надо построить новую страну", — заявил политтехнолог.

Ранее Сергей Гайдай говорил, что в Украине каждый новый президент получал в распоряжение газ, и "голубое топливо" становилось его бизнесом, но об этом пока не знает Владимир Зеленский.

Справка. 24 августа 1991 года Верховный Совет УССР принял Акт провозглашения независимости Украины, документ в декабре 1991-го на всеукраинском референдуме одобрил народ.