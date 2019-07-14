Паспорт с тризубом теряет привлекательность: снизилось число лиц, получивших гражданство Украины

За 5 месяцев 2019 года гражданство Украины предоставлено 1199 лицам / REUTERS

В Украине за последние пять лет сократилось число людей, получивших украинское гражданство.

Как сообщили в Государственной миграционной службе, в 2014 году украинское гражданство по территориальному происхождению получили 6438 человек, в 2017-м – 3639, а в 2018-м – 3388.

В то же время за пять месяцев 2019 года гражданство Украины предоставлено 1199 лицам, передает unn.com.ua.

По состоянию на начало 2017 года население Украины составляло более 42,58 млн человек, а на начало 2018-го сократилось почти до 42,39 млн.

Напомним, ранее Владимир Зеленский дал гражданство Украины иностранцам, защищавшим территориальную целостность страны.