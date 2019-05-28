Зеленский дал украинское гражданство хоккеисту из России

Россиянин Костиков стал гражданином Украины / Фото: ХК Донбасс

Президент Владимир Зеленский предоставил украинское гражданство российскому хоккеисту Александру Костикову, который играет в клубе Донбасс.

Как сообщает пресс-служба главы государства, решение было мотивировано интересами Украины.

Как известно, Костиков родился 14 августа 1997 года в Москве. Он играл до 2017 года в молодежной хоккейной лиге в России. Затем перешел в хоккейный клуб Донбасс, который с 2014 года расположен в Краматорске Донецкой области, где теперь постоянно и проживает 21-летний Костиков.

Владельцем ХК Донбасс является бывший регионал Борис Колесников, экс-вице-премьер и экс-министр инфраструктуры в правительстве Николая Азарова.

Напомним, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, которому президент Владимир Зеленский вернул украинское гражданство, в среду, 29 мая, прилетит в аэропорт Борисполь.