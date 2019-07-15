"Он выбрал неправильный путь":сердце Варфоломея обливается кровью из-за "войны" Епифания и Филарета

Варфоломей сожалеет из-за противостояния Филарета и Епифания / president.gov.ua

Вселенский патриарх Варфоломей выразил сожаление по поводу последних действий бывшего митрополита Киевского Филарета и рассказал о давлении на ПЦУ.

По словам Варфоломея, признанию ПЦУ мешает давление со стороны различных стран и церквей.

"В последние несколько месяцев мы наблюдаем за ситуацией, которая происходит в Украине. И, возможно, решение о признании Православной церкви Украины было бы фактом, если бы, конечно, не было политического давления из разных стран на наших сестер — поместных православных церквей. Мы надеемся, что в ближайшее время это будет уже позади … Первой церковью, которая признает поместную православную церковь Украины будет братская сестра церковь — Элладская православная церковь", — заявил Варфоломей в интервью ТСН.

Варфоломей подчеркнул, что украинская автокефалия ничем не отличается от многих других автокефалий поместных церквей. Они лишь помогают, как церковь-мать.

Читайте также"Это не заслуга одного человека": Епифаний опустил 90-летнего Филарета на землю"Наш патриархат является истинной Материнской Церковью, и как истинная мать он, по примеру премудрого Соломона, по восстановлению тех, кто был в расколе, в течение трех месяцев провел там Объединительный собор. Он услышал и принял официальное прошение всего Собора об автокефалии. И тогда он предоставил им статус автокефалии. Или вы считаете, что для Патриархата было легко в течение всех этих лет переживать отлучение детей от объятий и поддержки матери? Ни в коем случае! Наоборот! Материнская Церковь, что с таким тяжким трудом катехизировала, крестила, очистила и научила своих детей, создала для них азбуку, в силу внешних обстоятельств была вынуждена сказать им: "Детки, теперь вы должны сами справляться и жить самоуправлением. Но когда вам будет очень тяжело, ваша Мать всегда рядом с вами и готова помочь вам всеми своими духовными ресурсами, особенно своим опытом", - отметил Вселенский патриарх.

Кроме того, Вселенский Патриарх сказал, что ему жаль по поводу последних действий бывшего митрополита Киевского, почетного патриарха Филарета, так как тот должен был стать наставником для своего духовного сына Епифания, однако выбрал другой, неправильный путь.

Напомним, ранее Епифаний "растоптал Филарета" и забрал все его приходы и монастыри.

Кроме того, ранее патриарх Филарет рассказал, как его одурачил Порошенко и Епифаний. Почетный патриарх Украинской православной церкви Филарет считает нечестным то, что экс-президент Петр Порошенко и митрополит Епифаний не выполнили договоренностей.

Также ранее сообщалось, что почетный патриарх Украины Филарет отказался выполнять три пункта томоса об автокефалии.

Также ранее во Вселенском патриархате ответили на заявление Филарета о Киевском патриархате.