На Азовстали пояснили, как тысячи тонн кипящего чугуна вылились в цех

Азовсталь подсчитывает убытки после нескольких тонн разлившегося чугуна / УНИАН

В Мариуполе Донецкой области на металлургическом комбинате Азовсталь пояснили, что последствия разлива в рабочий цех с людьми двух тысяч тонн кипящего чугуна удалось максимально оперативно ликвидировать.

"Жидкий чугун, который находился в миксере, разлился на технологическую площадку. На место незамедлительно прибыли пожарные расчеты и сотрудники предприятия, которым удалось быстро ликвидировать последствия инцидента. Жертв и пострадавших нет, цех продолжает свою работу в штатном режиме", - сообщается в пресс-релизе компании.

В сообщении отмечается, что инцидент с миксером не оказывает негативного влияния на окружающую среду, а также на производственные процессы. Цех сейчас работает с помощью резервного оборудования.

На Азовстали создали комиссию для выяснения причин происшествия и подсчета убытков.

Напомним, в Мариуполе на металлургическом комбинате Азовсталь в результате масштабной аварии в цех с рабочими вылился огненный металл.