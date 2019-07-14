На Азовстали в цех вылились тысячи тон кипящего чугуна: адское видео

14 июля 2019, 17:56

Ликвидаторам аварии пришлось работать буквально в нечеловеческих условиях.

Горящий чугун выплеснулся в цех / Фото: скриншот из видео

В Мариуполе на металлургическом комбинате Азовсталь в результате масштабной аварии в цех с рабочими вылился огненный металл.

"Позавчера на Азовстали в миксерном отделении 2 тысячи тонн чугуна вылилось в цех. И это на новом миксере. Маленькие муравьи в горящем металле – это люди, забрасывающие огнеупорами потоки чугуна", - сообщил об инциденте в Facebook местный политик из партии Сила людей Максим Бородин.

По информации ресурса Mrpl.city, во время дневной смены случилась поломка миксера и жидкий чугун вылился на технологическую площадку.

"Незамедлительно были вызваны и прибыли на место пожарные расчеты, а также сотрудники предприятия для ликвидации последствий ситуации. Прогар миксера не влияет на окружающую среду. На предприятии создана комиссия, которая установит причины происшествия, масштаб ущерба и разработает план поддержания производственных мощностей", - сообщает издание.

Отмечается, что жертв и пострадавших в результате аварии нет.

А вы говорите Чернобыль! Позавчера на МК "АЗОВСТАЛЬ" в миксерном отделении 2000тонн чугуна вылилось в цех... И это на НОВОМ миксере... Маленькие муравьи в горящем металле, это ЛЮДИ, забрасывающие огнеупорами потоки чугуна. И люди, управляющие заводом и гробящие даже новое оборудование, рассказывают нам, как приведут в порядок Украину... Во истину, КРЕПКИЕ ХОЗЯЙСТВЕННИКИ!

Опубликовано Максим Бородин Воскресенье, 14 июля 2019 г.

Напомним, в Ростовской области РФ местные жители сообщают о толчках и взрывах.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Мариуполь авария Сталь чугун новости Украины
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

19:21
Не прошло и 12 лет: Парубий пообещал в парламенте вскоре установить сенсорные кнопки
18:57
"Закрыть всю сеть": Тука дал рецепт борьбы с информационной оккупацией Украины Медведчуком
18:50
Элитный ТЦ уходит под воду: Донецк топят грунтовые воды Видео
18:23
Дрожь канцлера: врач рассказал о неизлечимой болезни Меркель Видео
17:56
На Азовстали в цех вылились тысячи тон кипящего чугуна: адское видео Видео
17:56
Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании
17:55
Смертельная авиакатастрофа на Сумщине: опубликовано первое фото с места крушения вертолета
17:37
Еще одна украинская футболистка стала игроком Атлетико
17:27
Под Николаевом автомобиль сбил группу детей-велосипедистов Фото Видео
17:20
"Чучело огородное, тунеядец и хам": Колесников оскорбил избирателей во время предвыборной встречи Видео
16:53
В Украине спрогнозировали массовые аресты соратников Порошенко Видео
16:35
Страшная травма в велоспорте: спортсмену кусок трека проткнул легкое
16:30
В Киеве мощный ливень превратил улицы в полноводные реки Фото Видео
16:22
"Божествєний пи*дец! Я мироточу": Сеть обсуждает "дряблые обвислые сиськи" Одесского кинофестиваля Фото Видео
15:55
Предсказала свою смерть: от страшной болезни умерла известная украинская писательница
15:42
Главные новости 14 июля: ответ и.о. главы ГФС на "наезд" Зеленского и эмоциональное решение Трампа Фото
15:30
"Решалы" для боссов: изгнанному Зеленским и.о. главы ГФС обеспечено теплое место – журналист Видео
15:22
Колонна автобусов с детьми попала в аварию на трассе под Мелитополем Фото
14:57
Паспорт с тризубом теряет привлекательность: снизилось число лиц, получивших гражданство Украины
14:35
"Страна-гопник": армия России создана для понтов — сокурсник Путина
14:25
В Слуге народа объяснили, почему отказались от логотипа с велосипедом и булавой Видео
14:10
Украину накроют мощные ливни с грозами и засыплет градом: синоптики дали прогноз на начало недели Фото Видео
14:00
Чтобы досадить Обаме: стало известно, почему Трамп вышел из ядерной сделки с Ираном
13:45
Темная сторона силы: в ЦИК показали фото кандидата в депутаты Дарта Вейдера Видео
13:31
Сборная Украины не попала в топ-10 медального зачета Универсиады
13:25
"Вы считаете, что я идиот?": и.о. главы ГФС, на которого наехал Зеленский, написал заявление об отставке Видео
13:03
Отказ от военного парада на День независимости: Пальчевский назвал позитив Видео
12:57
Япония победила Бразилию в финале Универсиады
12:55
Черный бумер на бешеной скорости разорвал Жигули в Харькове: два трупа - видео Фото Видео
12:43
Как приготовить соленые огурцы на зиму: очень быстрый рецепт Фото Видео
12:32
В Киеве пройдет Большой Зе!Концерт: когда начало, и кто выступит
11:58
Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова удушил украинского бойца
11:55
Дети хладнокровно зарезали мать и выбросили голый труп в реку: на Закарпатье суд вынес приговор
11:35
Тони Йока нокаутировал бывшего украинца Дмитренко
11:22
"Как яйца на Пасху, чукча сморщенный": в Сети перетирают планы 66-летнего "х*йла" стать "вечным правителем раши"
11:13
Встреча с Путиным будет для Зеленского "абсолютно вредным делом" — экс-разведчик
10:43
Пальчевский предупредил, что может погубить Зеленского Видео
10:42
Дюбуа нокаутировал Гормана
10:31
"Усатый пи*ораз": "раскабашевший" Гиркин громогласно пустил пыль в глаза о потерях боевиков Видео
10:13
Зидан покинул тренировочный лагерь Реала
09:58
Варгас сохранил титул WBC
09:53
Маленький апокалипсис в Нью-Йорке: в Большом яблоке пропал свет, остановилось метро, улицы парализовали пробки Фото Видео
09:44
Известного боксера арестовали в Казахстане
09:41
Агрессивная активность или почему Зеленский пошел ва-банк мнение
09:30
"На колени смерды, так вам и надо": любители блинов с лопаты льют слезы из-за "оккупации" пляжей в Крыму Фото Видео
09:29
Де Рандами нокаутировала Лэдд за 16 секунд и другие результаты боев UFC 155 Видео
08:46
Украину "укутает" солнце: синоптики назвали дату Фото Видео
08:40
"Это прецедент": почему Украина должна вытащить Виталия Маркива из итальянской тюрьмы
08:36
"Лес рубят - летят щепки": в Слуге народа готовы быть беспощадными ради расширения люстрации Видео
08:24
Принуждение к прямым переговорам: что на самом деле стоит за разговором Путина с Зеленским мнение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять