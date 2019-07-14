На Азовстали в цех вылились тысячи тон кипящего чугуна: адское видео

Горящий чугун выплеснулся в цех / Фото: скриншот из видео

В Мариуполе на металлургическом комбинате Азовсталь в результате масштабной аварии в цех с рабочими вылился огненный металл.

"Позавчера на Азовстали в миксерном отделении 2 тысячи тонн чугуна вылилось в цех. И это на новом миксере. Маленькие муравьи в горящем металле – это люди, забрасывающие огнеупорами потоки чугуна", - сообщил об инциденте в Facebook местный политик из партии Сила людей Максим Бородин.

По информации ресурса Mrpl.city, во время дневной смены случилась поломка миксера и жидкий чугун вылился на технологическую площадку.

"Незамедлительно были вызваны и прибыли на место пожарные расчеты, а также сотрудники предприятия для ликвидации последствий ситуации. Прогар миксера не влияет на окружающую среду. На предприятии создана комиссия, которая установит причины происшествия, масштаб ущерба и разработает план поддержания производственных мощностей", - сообщает издание.

Отмечается, что жертв и пострадавших в результате аварии нет.

А вы говорите Чернобыль! Позавчера на МК "АЗОВСТАЛЬ" в миксерном отделении 2000тонн чугуна вылилось в цех... И это на НОВОМ миксере... Маленькие муравьи в горящем металле, это ЛЮДИ, забрасывающие огнеупорами потоки чугуна. И люди, управляющие заводом и гробящие даже новое оборудование, рассказывают нам, как приведут в порядок Украину... Во истину, КРЕПКИЕ ХОЗЯЙСТВЕННИКИ! Опубликовано Максим Бородин Воскресенье, 14 июля 2019 г.

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