Глава КИУ назвал условия, при которых возможны выборы на Донбассе

Алексей Кошель / Главред

Глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель считает, что в течение ближайших лет нет перспектив для проведения местных выборов на ныне оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Как он заявил во время чата на Главреде, для того, чтобы провести выборы на оккупированном Донбасе, необходимо не только обеспечить безопасность членов избирательных комиссий, нужно также обеспечить и безопасность политических партий, которые будут проводить агитацию.

"То есть, чтобы выборы стали возможными, нужно, чтобы Юлия Тимошенко, Петр Порошенко, Олег Ляшко и другие политики могли беспрепятственно поехать в оккупированный Донецк или Луганск для проведения предвыборной агитации", - сказал он.

Также, по словам Кошеля, выборы означают и свободный доступ к информации: "То есть на Донбассе должно быть полностью восстановлено вещание украинских телеканалов, выход местных газет и тому подобное".

По словам главы КВУ, отдельные пророссийские политические партии во время выборов спекулируют на вопросах проведения выборов на Донбасе и рассматривают возможность их чрезвычайно быстрого проведения.

"Но вопрос не в технической организации, а в стандартах выборов и в реальном контроле над этими районами, а не в определенных формальных моментах", - резюмировал Алексей Кошель.

Как известно, 21 июля в Украине состоятся внеочередные парламентские выборы.